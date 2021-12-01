С 10 декабря в Украине будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Запрет не распространяется на биоразлагаемые пакеты, а также сверхтонкие пакеты, которые используют для первичной упаковкой свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

“Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути”, – сказал исполняющий обязанности защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, в Турции за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%. Это позволило сэкономить 150 тыс. тонн пластика. В Ирландии после введения налога на использование пакетов за год спрос на них снизился на 90%.

В министерстве пояснили, что не бывает бесплатных пакетов. Их цена заложена в стоимость среднего чека.

“Для себя я решил, что использование экосумки дешевле, чем каждый раз покупать пластиковый пакет. Это экономически выгоднее. Давайте не забывать также о том, что альтернатива такому пластику, это не только экосумка, но и биоразлагаемый пакет. Он разлагается от одного до четырех месяцев и совершенно не вредит окружающей среде. Это также альтернатива, которая позволит отказаться от привычки покупать вредные пластиковые пакеты”, – добавил Стрелец.

Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 1 июня 2021 года приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №2051-1 “Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине”. За проект закона проголосовали 297 парламентариев.

За бесплатное распространение пластиковых пакетов законопроект предлагает штрафы от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение – от 3400 до 8500 грн.

Нарушение требований ст. 2 в случае вступления закона в силу, повлечет штраф от 8500 грн до 17 000 грн – если это первое нарушение – и до 34 000 грн – если повторное.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

По данным Государственного научного агентства Австралии, на дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика.

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