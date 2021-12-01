 

“Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность”. Кулеба назвал потоком сознания слова Лукашенко

01.12.2021, 9:34, Новости дня
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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 30 ноября в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после “референдума” полуостров стал “де-юре российским”. 

“Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность”, – отреагировал Кулеба. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявил, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В августе 2021 года Лукашенко сказал, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию.

В начале ноября Макей заявил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. “Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией”, – добавил он. В МИД Украины на это ответили, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма “территорией России” приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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