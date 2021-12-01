 

В ноябре в Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса

01.12.2021, 9:34, Новости дня
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“За ноябрь сделано почти 7,1 млн прививок. За сутки 30 ноября в Украине […] 233 471 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека”, – говорится в сообщении.

Прививки во вторник делали 1035 мобильных бригад по иммунизации, 3244 пункта и 467 центров вакцинации населения.

“С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности сделано 24 747 760 прививок”, – отметили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2009875339175561

Накануне в стране ввели 226 тыс. доз вакцин от COVID-19. 

По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной от Pfizer – 5 637 135.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По данным Минздрава, 96,5% пациентов с COVID-19, умерших с 1 августа по 31 октября, не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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