Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Наши соотечественники с завтрашнего дня смогут получить бесплатный доступ к социально значимым сайтам, работающим в России и размещающимся в зонах “.ru, .рф, .su или .дети”. При этом не менее 50% аудитории должно находиться на территории нашей страны.

Теперь даже при нулевом балансе на счете человек сможет зайти на любой из 371 ресурса. Среди них портал госуслуг, новостные

агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые соцсети и отдельные

интернет-магазины.

Кроме того,

с 1 декабря в России разрешено без решения суда блокировать сайты, созданные

финансовыми мошенниками. Имеются в виду ресурсы, имитирующие официальные сайты

банков и финансовых организаций, а также сайты, где предлагается

участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их

информационным системам.

Также с 1 декабря в России вступает в силу закон,

обязывающий операторов вносить данные о каждом пользователе сим-карты в

государственную базу данных. Это поможет бороться с телефонными аферистами.

Еще одно нововведение – закон о маркировке товаров. Он предусматривает

административную ответственность за нарушение требований об обязательной

маркировке, в том числе лекарств.

При этом за производство, приобретение, хранение и сбыт с использованием

заведомо поддельной маркировки будет грозить уголовная ответственность.