Назван лучший сериал 2021 года

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01.12.2021, 9:24, Разное
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Лучшей лентой с продолжительностью эпизодов более 40 минут стал сериал из Южной Кореи “Игра в кальмара”, режиссера и сценариста Хван
Дон-хека. Картина от Netflix забрала победу у лент студии HBO Max “Это
грех” и “Белый лотос”, у шоу Amazon Studios “Голос перемен” и “Подземная железная дорога”, а также у “Птицы доброго господа”
производства Showtime.

Лучшим среди сериалов хронометражем эпизодов менее 40 минут
члены жюри признали картину “Псы резервации” от FX. Конкурентами криминальной
ленты были: “Слепые пятна” и “Управляй миром” от STARZ, проект
от HBO “Хитрости”, а также “Мы — Lady Parts” от
стримингового сервиса Peacock.

Лучшим фильмом эксперты Gotham Awards назвали картину “Незнакомая
дочь”. Премьера ленты состоялась 2 сентября 2021. Режиссером картины
выступила Мэгги Джилленхол. Центральную роль в картине исполнила звезда сериала
“Корона” Оливия Колман.

Сценарий “Незнакомой дочери” был признан лучшим, а
Мэгги Джилленхол назвали прорывом среди режиссеров. Оливия Колман получила первый приз среди исполнителей главных ролей.



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