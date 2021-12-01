Назван лучший сериал 2021 года

Лучшей лентой с продолжительностью эпизодов более 40 минут стал сериал из Южной Кореи “Игра в кальмара”, режиссера и сценариста Хван

Дон-хека. Картина от Netflix забрала победу у лент студии HBO Max “Это

грех” и “Белый лотос”, у шоу Amazon Studios “Голос перемен” и “Подземная железная дорога”, а также у “Птицы доброго господа”

производства Showtime.

Лучшим среди сериалов хронометражем эпизодов менее 40 минут

члены жюри признали картину “Псы резервации” от FX. Конкурентами криминальной

ленты были: “Слепые пятна” и “Управляй миром” от STARZ, проект

от HBO “Хитрости”, а также “Мы — Lady Parts” от

стримингового сервиса Peacock.

Лучшим фильмом эксперты Gotham Awards назвали картину “Незнакомая

дочь”. Премьера ленты состоялась 2 сентября 2021. Режиссером картины

выступила Мэгги Джилленхол. Центральную роль в картине исполнила звезда сериала

“Корона” Оливия Колман.

Сценарий “Незнакомой дочери” был признан лучшим, а

Мэгги Джилленхол назвали прорывом среди режиссеров. Оливия Колман получила первый приз среди исполнителей главных ролей.