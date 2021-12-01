Ученые рассказали, как изменилось поведение антарктических рыб

За последнее время поведение представителей фауны, обитающей в водах Южного океана, который омывает берега Антарктики, существенно изменилось. Об этом рассказали ученые из университета в Вирджинии, занимающиеся исследованиями последствий глобального потепления.

Температура воды резко повысилась, отмечают представители науки. В результате на грани исчезновения оказались около девяти тысяч рыб, которым для нормальной жизни нужна более низкая температура.

Наблюдения показывают, что многие морские обитатели неестественно быстро машут плавниками, а также чаще обычного всплывают на поверхность. Это указывает на то, что на глубине им уже не хватает воздуха. Кроме того, исчезают водоросли, которые для большинства рыб являются пищей.