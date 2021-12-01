Новогодние выходные продлят до 1 февраля

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01.12.2021, 8:51, Разное
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Минтруд начал обсуждение вопроса о продлении новогодних выходных, предварительно намеченных на период с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

В связи с непредсказуемостью темпов распространения новой коронавирусной инфекции, а также тяжёлыми климатическими условиями в ведомстве предложили продлить режим выходных до 1 февраля 2022 года.

Новогодние выходные продлят до 1 февраляВ связи с тем, что дни будут объявлены выходными, работодателям позволят не выплачивать сотрудникам заработную плату за январь, а в случае вызова на работу оплачивать внеурочные. “Режим выходного января” не будет распространяться на работников медицинских учреждений, силовых структур, МЧС, коммунальных служб, продовольственных магазинов, городского и междугороднего транспорта и предприятий с закрытым циклом. Они продолжат работу в штатном режиме.

В Минтруда предупредили работодателей, что поскольку режим январских выходных вводится внепланово, согласно Трудовому кодексу, они не имеют права лишать своих работников дней отпуска в летний и другие периоды годы и обязаны выплатить им отпускные в установленном законом порядке. В случае жалоб на недобросовестные действия работодателей привлекут к ответственности.

Также ответственность понесут предприятия, предприниматели и частные лица, которые нарушат предписания Минтруда и будут работать в январе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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