30 ноября на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

“30 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что во вторник боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Нью-Йорк (из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Пивденное – дважды (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия), Шумы (из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия).

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – подчеркнули в пресс-центре.

1 декабря на 7.00 стрельбы со стороны боевиков в зоне ООС не зафиксировано.

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29 ноября боевики нарушили перемирие восемь раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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