Профессор Соловей о возможном преемнике Путина: Считают, что это вполне себе подходящий человек

“Есть несколько вариантов, которые обсуждаются. Пока что очень осторожно скажу, что все сходится на фигуре Мишустина, вокруг которой существует консенсус как преемника. […] Он может стать преемником. А тут консенсус элитных фракций. Они считают, что это вполне себе подходящий человек. Но это не означает, что нет других кандидатов”, – сказал он.

Профессор считает, что Мишустин устроит и силовиков – “тем, что это довольно жесткий администратор”.

“Он сторонник цифровизации. Помните, он, кстати, ФНС (федеральная налоговая служба. – “ГОРДОН”) диджитализировал очень успешно. […] Наконец, самое важное для них, что они надеются стать регентами при нем. То есть они намерены сосредоточить в своих руках значительно большую власть или, по крайней мере, сохранить не меньшую власть, чем сейчас”, – считает Соловей.

Он не исключил, что “жесткость” Мишустина по отношению к обычным россиянам не повернется в сторону силовиков.

“Есть памятная история с Никитой Сергеевичем Хрущевым, когда все обернулось не так, как рассчитывали находящиеся рядом с ним соратники. Так что теоретически мы ничего исключать не можем. Дело в том, что те люди, которые думают о транзите, они живут тем же самым историческим опытом, который нам прекрасно известен. Поэтому они хотят заранее создать страховочную сетку. Ну, допустим, один из них получит пост вице-премьера, куратора силовых структур. Другой сохранит свою позицию в Совете безопасности. Ну, сын его, допустим, станет еще одним вице-премьером. То есть это такое будет, они рассчитывают, пакетное соглашение”, – объяснил Соловей.

По его мнению, “обеспечивать национальную безопасность” они будут с помощью в том числе законов, позволяющих ограничивать мобильную связи, коммуникации в чрезвычайной ситуации, а также готовящегося закона о расширении прав силовиков.

“С их точки зрения станут хорошей правовой базой для поддержания власти. […] Чего им надо, естественно, от Мишустина? Ну, от разрядки напряженности они вообще не против были бы. Ну, и, наверное, чтобы он продемонстрировал некие вольности и свободы. Ну, скажем, холопы, сейчас QR-код будет действовать не год, а полтора года после болезни – радуйтесь! Поэтому вот будут вольности и свободы”, – считает Соловей.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В июле 2021 года Соловей говорил, что из списка возможных преемников Путина “выпали” мэр Москвы Сергей Собянин (из-за того, что был эффективным администратором по борьбе с коронавирусом) и министр обороны Сергей Шойгу.

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