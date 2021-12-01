 

В Запорожье обвалился балкон, погиб мужчина – ГСЧС

01.12.2021, 8:40, Новости дня
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Нештатное событие произошло около 12.50.

“Прибывшие на место спасатели установили, что на территории неэксплуатированного здания с четвертого этажа упал балкон, на котором находился мужчина. […] К сожалению, от полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи”, – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пострадавшего после падения балкона “зажало обломками бетонной конструкции”, его пришлось деблокировать, прежде чем передать медикам.

По факту происшествия проводится расследование, отметили в службе.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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