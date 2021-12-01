 

Гепатит B может изменять ДНК клеток печени за годы до выявления рака

01.12.2021, 8:34, Разное
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Порядка 300 миллионов человек во всем мире живет с хроническим гепатитом B. По оценкам ВОЗ, только в 2019 году из-за этого вируса умерло порядки 820 тысяч человек. В основном — из-за цирроза печени и гепатоцеллюлярного (первичного) рака. 

О том, что заболеваемость первичным раком печени связана с гепатитом известно давно. Результаты исследованией показывают, что заражение вирусом повышает риск развития этого вида рака в 100 раз. Это очень агрессивное заболевание: прогноз пятилетней выживаемости составляет всего 2-3%. 

«Гепатоцеллюлярный рак убивает 700 000 человек каждый год. Хотя не все случаи связаны с вирусом гепатита В и не у всех инфицированных разовьется рак, более подробная информация об этой взаимосвязи может потенциально помочь в поиске»,— рассказывает одна из авторов исследования, доктор философии, Ева Альварес. 

Специалисты установили, что гепатит В оказался интегрирован в ДНК трети образцов клеток первичного рака печени. При этом в ряде случаев вирус значительно изменил генетический код инфицированных клеток, что, полагают ученые, и сыграло свою роль в развитии рака. 

Чтобы выяснить, как и когда вирус проник в клетки, исследователи использовали компьютерное моделирование. В некоторых случаях оказалось, что это произошло за годы до постановки диагноза рака, а в одном случае — на 21 год раньше. 

Не только гепатит В, вероятно связан с развитием онкологических заболеваний. Его близкий родственник гепатит С также может фигурировать среди факторов  повышенного риска рака печени.



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