 

Политолог Ломов: Запад смеется над рвением Зеленского ускорить процесс вступления Украины в НАТО

01.12.2021, 8:30, Разное
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На прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал, что у него появилась информация о подготовке госпереворота на Украине. Якобы политик располагает звуковыми материалами, на которых некоторые россияне и украинцы обсуждают участие в действиях, организуемых бизнесменом Ринатом Ахметовым.

По мнению Алексея Ломова, выступление украинского лидера – всего лишь фарс. Мол, таким образом президент пытается ускорить процесс вступления Украины в НАТО. Однако над таким “рвением” смеются даже на Западе, считает политолог.

В беседе с Пятым каналом Ломов назвал абсурдными слова Зеленского о российской агрессии. Эксперт напомнил: в Кремле бессчетное количество раз заявляли, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории как посчитает нужным, и так может поступать любая страна.

Политолог надеется, что в скором времени президент Украины перестанет делать подобные заявления и займется действительно важными делами – приступит к переговорам в рамках Минских соглашений.

Ранее своим мнением поделился эксперт Михаил Погребинский. Он уверен, что Владимир Зеленский лишь нагнетает обстановку на Украине и из-за своего страха создает нервное напряжение.



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