«Это и мой Крым»

Лукашенко сказал о планах посетить Севастополь с Путиным и признать полуостров российским.

Александр Лукашенко в интервью РИА Новости сообщил о планах посетить Крым вместе с президентом РФ Путиным и уточнил, что эта поездка будет означать признание полуострова частью России.

Скриншот: РИА Новости

«Крым де-факто, я еще тогда это сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда еще был, не было референдума, я не помню. После референдума Крым и де-юре стал российским. <…> Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым — это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие детки были. Это и мой Крым!

Если президент уже туда приехал, с президентом России, какие еще могут быть признания?»,

— пояснил Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву.

Он не уточнил, когда планируется поездка. «Мы раза три об этом говорили [с Путиным]. И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время <…>. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим», — сказал Лукашенко.

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Впервые Лукашенко прокомментировал принадлежность Крыма в марте 2014 года, через несколько дней после проведения референдума для жителей полуострова. Тогда он заявил, что «де-факто Крым стал частью России, что будет де-юре — это будет потом». Через несколько месяцев, на инаугурации президента Украины Петра Порошенко, Лукашенко посоветовал «езжать туда и договариваться, чтобы [Крым] был украинским, и не терять его».

Тезис о «де-факто российском полустрове» Лукашенко позже повторил еще раз — в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» в 2019 году. «Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено. <…> Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки — чей Крым, это уже вы занимайтесь там», — пояснил тогда Лукашенко.

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