Голикову попросили снизить стоимость ПЦР-тестов

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более 1 тыс. рублей, так как многие граждане по ряду причин вынуждены проводить исследования за свой счет.

«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более 1 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» текст письма Леонова Голиковой.

Парламентарий отметил, что сейчас стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тыс. рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.

Также Леонов обратил внимание, что предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус необходимо при выезде за рубеж или возвращении в Россию, нередко работодатели требуют его прохождение за счет работника при приеме на работу, а также после выхода из отпуска, кроме этого, без ПЦР-теста нельзя посещать различные учреждения и массовые мероприятия во многих субъектах страны.

Отмечается, что граждане самостоятельно сдают тесты в коммерческих лабораториях в случае появления симптомов коронавируса, так как в ряде регионов приходится долго ждать результатов лабораторных исследований при обращении за медицинской помощью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток.