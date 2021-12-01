В аэропорту Челябинска застряли более тысячи пассажиров

В аэропорту Челябинска в связи с непогодой произошла задержка целого ряда рейсов в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«1 декабря в аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и порывистый ветер) произошел ряд задержек авиарейсов. На рейсы зарегистрировано более тысячи пассажиров. Представителями авиакомпаний оказываются для них услуги», – передает URA.RU сообщение прокуратуры.

В ведомстве добавили, что организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В том числе будет дана оценка соблюдению должностными лицами аэропорта порядка действий и технологии противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы.

Также прокуратурой в связи с задержкой девяти авиарейсов в аэропорту Челябинска организована мобильная приемная с целью недопущения нарушений прав пассажиров, передает РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержках рейсов.