В аэропорту Челябинска застряли более тысячи пассажиров
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В аэропорту Челябинска в связи с непогодой произошла задержка целого ряда рейсов в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«1 декабря в аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и порывистый ветер) произошел ряд задержек авиарейсов. На рейсы зарегистрировано более тысячи пассажиров. Представителями авиакомпаний оказываются для них услуги», – передает URA.RU сообщение прокуратуры.
В ведомстве добавили, что организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В том числе будет дана оценка соблюдению должностными лицами аэропорта порядка действий и технологии противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы.
Также прокуратурой в связи с задержкой девяти авиарейсов в аэропорту Челябинска организована мобильная приемная с целью недопущения нарушений прав пассажиров, передает РИА «Новости».
Ранее Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержках рейсов.
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