 

Названы основные сценарии будущего Земли

01.12.2021, 8:04, Новости дня
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Фантастические фильмы о глобальных катастрофах вполне могут стать реальностью для землян в будущем, говорят ученые. Вообще-то, никто не знает, что с нами случится завтра или через сотню лет. Однако анализ ситуации позволяет составить несколько основных сценариев дальнейшего развития событий.

Например, климат может измениться настолько, что в результате погибнет много людей. Достаточно, чтобы одной зимой температура понизилась на пару десятков градусов ниже минимальных уровней, и тогда инфраструктуру не выдержит, транспорт остановится. Живущие в больших городах люди начнут умирать от голода и холода.

Также может произойти потоп вроде Вселенского. Ученые уже доказали, что такая перспектива вполне возможна. Или же перегрев земного ядра приведет к страшным землетрясениям и множественным извержениям вулканов. Впрочем, может и вовсе ничего такого не случиться в ближайшую пару сотен лет.



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