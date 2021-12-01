Обнаружены останки древней рептилии, похожей на рыбу-меч

Группа ученых, представляющих научные заведения Германии, Канады и Колумбии, обнаружила останки древнейшей морской рептилии, внешне похожей на ныне здравствующую рыбу-меч.

По словам ученых, данная особь обитала на Земле примерно 130 миллионов лет назад. Только длина ее черепа составляет около одного метра.

Ранее неизвестный вид ихтиозавра получил название Kyhytysuka. Кстати, нашли скелет в Колумбии, очень далеко от ближайшего морского побережья. Однако в период жизни рептилии уровень мирового океана был заметно выше из-за очень теплого климата на нашей планете. Тогда же суперконтинент Пангея начал делиться на части. Жившие в то время виды практически все вымерли вместе с динозаврами.