 

Названы распространенные ошибки покупателей вторичного жилья

01.12.2021, 7:36, Разное
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Риски при приобретении жилья на вторичном рынке могут быть связаны и с финансовыми потерями, и с утратой имущества, и еще с целым рядом проблем. Одной из самых распространенных ошибок покупателей “вторички” является неверное определение стоимости жилья – это влечет за собой риск переплаты. Чтобы не совершить эту ошибку, нужно более-менее ориентироваться в порядке цен и ситуации на рынке.

Другая частая ошибка россиян – это неправильная оценка состояния вторичного жилья. Эксперты-собеседники “РБК Недвижимость” предупреждают: перед сделкой квартиру нужно тщательно проверить на наличие скрытых дефектов. Кроме того, перед покупкой “вторички” всегда нужно просчитывать расходы на ремонт, ведь такие квартиры часто нуждаются в серьезных материальных и временных вложениях.

Еще одной распространенной ошибкой со стороны покупателей является плохая проверка юридической истории жилья. Проводить такую проверку крайне важно, дабы в будущем не появились нюансы, по которым сделка может быть оспорена.

Также, по совету экспертов, крайне важно проводить проверку приобретаемой квартиры на предмет незаконных перепланировок и своевременно обратить внимание на соседей, дабы не стать не стать владельцем жилья в неблагополучном подъезде.

Ранее эксперт рынка недвижимости назвал способ получить скидку при покупке квартиры в Москве.



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