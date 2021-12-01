 

Путин призвал разблокировать счета Афганистана

01.12.2021, 7:34, Разное
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…в западных банках.

Президент РФ Владимир Путин призвал разблокировать счета Афганистана в западных банках. Об этом он пояснил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», мероприятие в онлайн-режиме транслировал ТАСС.

«Сейчас не время и не место давать характеристику движению Талибан*, но Талибан контролирует ситуацию в стране.

Надо помочь афганскому народу, хотя бы деньги афганские разблокировать, которые на счетах в западных банках, прежде всего, в США, находятся.

Надо дать возможность людям хоть элементарные вещи решать, целевым образом, для решения гуманитарных вопросов — приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов, для поддержки детей. Это не пойдет на оружие», — сказал Путин.

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Сторонники «Талибана» 15 августа без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана и всеми погранпереходами. Местные жители, опасаясь преследования со стороны боевиков, направились в международный аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию. Некоторые цеплялись за улетающие самолеты НАТО и срывались вниз.

* движение признано террористическим и запрещено на территории РФ

Источник: Новая газета



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