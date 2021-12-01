 

В МЧС предупредили об усилении ветра на юге Камчатки до 48 м/с

01.12.2021, 7:16, Новости дня
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Охотоморский циклон, который подходит к берегам Камчатки, принесет на юг полуострова ветер до 48 м/с, информирует пресс-служба регионального управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

«В первой половине ночи 2 декабря 2021 года в Петропавловск-Камчатском городском округе, местами в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах, а также на юге Мильковского и Соболевского муниципальных районов ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Скорость ветра в Петропавловск-Камчатском городском округе, в Елизовском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных районах составит 19-24 метра в секунду. В Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных районах местами до 30-35 метров в секунду, на крайнем юге – до 45-48 метров в секунду», – приводит текст сообщения ТАСС.

Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Накануне сильный ветер скоростью до 33 метров в секунду повалил в Сочи десятки деревьев и помешал самолетам совершить посадку в Сочи.

Согласно шкале Бофорта, скорость ветра выше 33 м/с считается ураганом.



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