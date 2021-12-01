Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5 копеек, курс евро поднялся на 1 копейку.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5 копеек и составил 74,07 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку, до 83,91 рубля, передает ТАСС.

Накануне утром рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.