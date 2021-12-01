В Германии потребовали от США не трогать «Северный поток – 2»

Читатели немецкого журнала Der Spiegel активно отреагировали на статью о борьбе Республиканской и Демократической партии США в Сенате за включение в оборонный бюджет Соединенных Штатов санкций против «Северного потока – 2», потребовав от Вашингтона не трогать российско-германский газопровод.

«Милый сосед и помощник всех наций, американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются?» – сыронизировал пользователь LeiderEhrlich, слова которого приводит РИА «Новости».

«Европейская энергетическая политика вообще не касается США. Это наше дело», – написал MrSpock.

«Республиканцы блокируют оборонный бюджет США из-за того, что Европа хочет получать природный газ от того же поставщика, но теперь через трубу B, а не через магистраль A. Но фрекинговая (СПГ) индустрия задействует тяжелую артиллерию…», – указал Farafan.

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«Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились!» – заметил Grismo.

«Каждый день, когда этот военный бюджет не проходит, американцы не покупают новое вооружение. Кто бы мог подумать, что «Северный поток – 2» может внести такой минимальный вклад в сокращение вооружений», – отметил другой пользователь.

«На самом деле удивительно, что благополучие нашей страны постоянно ассоциируется с трансатлантической «дружбой». Теперь такое взаимоотношение явно приводит к тому, что наше благополучие, вероятно, не играет такой уж большой роли, когда вплетаются другие интересы. Мне любопытно посмотреть, как наше новое правительство отреагирует на это», – выразил мнение Hingucker.

«Санкции против якобы союзников (Германия/Европа)? С такими друзьями и враги не нужны!» – добавил Sebastian-K.

Ранее источники американского издания The Hill сообщили, что демократы Сената США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на этот год инициативу о введении санкций против компаний за участие в сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом». Кроме того, минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право. Позже стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».