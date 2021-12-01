 

В результате глобального потепления в организмах людей накапливается меланин

01.12.2021, 7:10, Новости дня
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Как полагают ученые, в следующих поколениях заметно изменится внешний вид обычного человека. Произойдет это, в частности, из-за накопления в организмах людей большого количества меланина, что является следствием глобального потепления.

Коже станет темнее у представителей всех рас. Кроме того, среди людей будет больше темноволосых и меньше русых. Мужчина-блондин уже давно стал большой редкостью, отмечают ученые. Но это был только первый этап глобальной реакции на изменения климата.

Ученые напоминают, что по теории эволюции все живые организмы приспосабливаются к изменяющимся условиям обитания. Если это заметно на примере птиц и животных, то почему человек должен стать исключением?



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