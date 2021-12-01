Американские ученые объяснили, откуда появился лед на раскаленной поверхности Меркурия

Напомним, что Меркурий – это первая планета Солнечной системы, расположенная ближе всего от нашего светила. Астрономы давно измерили температуру поверхности данного небесного тела. Она составляет 400 градусов по Цельсию! И все же на Меркурии обнаружили крупные залежи льда.

В частности, наличие льда на данной планете подтвердил и космические зонд, запущенный в НАСА и приблизившийся к поверхности Меркурия десять лет назад.

Как пояснили ученые из технологического института в Джорджии, лед там накапливается в глубоких и хорошо затененных кратерах. Кроме того, на Меркурии существенно снижается температура ночью, продолжительность которой равняется трем месяцам на Земле. Поверхность охлаждается до отметки минус двести градусов.