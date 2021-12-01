 

Guardian – «знаменательный день» — королева Елизавета поздравила Барбадос с провозглашением республики

01.12.2021, 6:54, Новости дня
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Королева Великобритании Елизавета II, которая до недавнего времени была главой государства в Барбадосе, поздравила бывшую колонию и её первого президента Сандру Мэйсон с провозглашением республики, пишет The Guardian. Елизавета пожелала стране счастья, мира и процветания и выразила надежду на «продолжение дружбы».


Reuters

С 30 ноября 2021 года Барбадос стал республикой. Королева Великобритании Елизавета II, которая до этого момента являлась также главой государства в Карибском море, поздравила бывших подданных со «знаменательным днём», пишет The Guardian.

 

Как отмечает издание, Барбадос решил «избавиться от пережитков колониальной системы, которая насчитывает уже 400 лет». И в воскресенье 28 ноября наследник британского престола принц Чарльз приехал на инаугурацию первого президента страны Сандры Мэйсон, чтобы закрепить существующие связи между государствами. 

 

Королева в своём послании новому лидеру пожелала всем жителям Барбадоса счастья, мира и процветания. «Впервые я посетила вашу прекрасную страну в канун провозглашения независимости в начале 1966 года, и я очень рада, что сегодня с вами оказался мой сын. С тех пор народ Барбадоса занимает особое место в моём сердце. Это страна, по праву гордящаяся своей колоритной культурой, спортивными достижениями и природными красотами, привлекающая людей со всего мира, в том числе и многих из Соединённого Королевства», — цитирует королеву британская газета. 

 

Елизавета II подчеркнула: «На протяжении многих лет наши страны поддерживали партнёрство, основанное на общих ценностях, общем процветании и тесном сотрудничестве по широкому спектру вопросов, включая недавнюю работу в сфере климатических изменений. Также большую радость доставляет то, что Барбадос остаётся активным участником Содружества, и я с предвкушением жду продолжения дружбы двух наших стран и народов». 

 

The Guardian напоминает, что до этого последний раз бывшая колония сместила королеву с поста главы государства в 1992 году — тогда Маврикий провозгласил себя республикой. Газета уверена, что другие страны Содружества, особенно в Карибском бассейне, присмотрятся к решению Барбадоса.



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