Der Standard – за отказ от вакцинации в Австрии планируют штрафовать на сумму €7200

В Австрии планируют ввести денежные штрафы для тех, кто дважды проигнорирует приглашение на вакцинацию, пишет Der Standard. По информации австрийской газеты, максимальная сумма штрафа за отказ от вакцинации составит €7200. Правда, соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение только 6 декабря, и до тех пор в него ещё могут быть внесены изменения.



Reuters

В сфере вакцинации в Австрии сейчас ведутся лихорадочные закулисные приготовления, пишет австрийская газета Der Standard. По данным издания, власти страны планируют ввести штрафы для непривитых граждан, если они дважды проигнорируют приглашение на вакцинацию.

При этом размер денежного штрафа должен составить до €3600, и эта сумма, в соответствии с нынешним замыслом, может взиматься дважды. Таким образом, максимальная сумма штрафа равняется €7200.

Впрочем, точно пока ещё ничего не решено, отмечает австрийская газета. Итоговый законопроект должен быть представлен только в начале декабря. Это подтвердили и в Министерстве здравоохранения: «Закон будет представлен на рассмотрение 6 декабря, поэтому сейчас несколько законных возможностей находятся в стадии подготовки в виде технической документации».

Как бы то ни было, Австрия быстро продвигается в вопросах вакцинации против коронавируса, подчёркивает Der Standard. Так, в прошлую пятницу по всей стране было сделано 151 970 прививок. Тем самым Австрия побила свой прежний рекорд от 2 июня, когда было сделано 144 419 прививок.

Однако это ещё не доказывает перемены мировоззрения бывших антипрививочников, отмечает издание. Только 17 612 прививок было сделано впервые, 20 292 прививки — вторыми дозами вакцины. При этом львиная доля — 113 965 прививок — пришлась на ревакцинацию. Третий укол вакцины считается важнейшим инструментом для создания антител, в то время как в Австрии свирепствует четвёртая волна коронавируса. В этом смысле уже 20,34% ревакцинированных в стране (а это пятая часть населения) — хороший знак, подчёркивает австрийская газета.

И действительно, Австрия является одной из немногих стран в мире, которая проводит ревакцинацию по чёткой схеме и, таким образом, настойчиво её продвигает. Однако это ревакцинационное наступление таит в себе и некоторые проблемы.

Чтобы продолжать кампанию по вакцинации после Рождества, страна должна получить дополнительные запасы вакцины Biontech/Pfizer, напомнил координатор вакцинации в Нижней Австрии Кристоф Константин Хвойка. Сейчас в Нижней Австрии делают более 130 тыс. прививок этой вакциной в неделю.

При этом реального дефицита вакцины нет. «Вакцины компании Moderna имеется достаточно», — подчеркнул официальный представитель Хвойки. Однако вакцина Biontech/Pfizer является особенно популярной — в том числе и среди тех, кто проходит ревакцинацию. Между тем, большинство желающих ревакцинироваться могут без проблем привиться и вакциной Moderna, в то время как детям и всем гражданам младше 30 лет, беременным женщинам и кормящим матерям рекомендуется использовать Biontech/Pfizer.

В Министерстве здравоохранения по этому поводу отмечают, что вследствие изменившихся рекомендаций экспертов по ревакцинации вопрос с поставками вакцины стал особенно острым. Евросоюз, который распределяет вакцины среди европейских стран в соответствии с численностью населения, первоначально заказал у компании Pfizer третий компонент вакцины, рассчитывая получить его через девять месяцев после пика вакцинации вторым компонентом — в марте, апреле и мае 2022 года.

Однако потом выяснилось, что иммунитет у многих людей снижается быстрее и значительная потребность в ревакцинации существует уже сейчас, в декабре 2021 года. Теперь ЕС сделал дополнительный заказ, конкретные сроки поставок станут известны в течение недели, пишет австрийская газета Der Standard.