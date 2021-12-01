Мнение: О крайне опасной ситуации вокруг Владимира Путина

Нынешний российский президент Владимир #Путин внезапно осознал, что столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы, которые логично подводят черту…

В ответ он, что традиционно, принялся петлять, как заяц. Но толку-то? Кое-что исправить можно, если очень постараться, однако есть и то, с чем не справится даже всемогущий.

И это – накрыло…

Во время форума «#Россия зовёт» Владимир Путин вновь отличился. Нет, не суетливым перекладыванием бумажек, как в прошлом году, а сентенцией в духе Джорджа Оруэлла: «неопределённость – это #стабильность». Вот что он заявил в ответах на вопросы:

«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию – примерно так же, как заявление Байдена о том, что он будет избираться. Наличия у меня права избираться достаточно, пока этого достаточно»

Итак, глава государства сообщил нам буквально следующее. Главный смысл «обнуления» — дать лично ему, Владимиру Путину, возможность самому выбирать момент, когда уходить. А не оставлять это на откуп процедуре, то есть формальному сроку окончания любой очередной президентской каденции. И тот факт, что теперь данный вопрос решает лично он, а не процедура, подаётся как способ повысить стабильность.

Насколько можно предположить, имеется в виду, что если несколько элитных групп будут знать, что тогда-то и тогда-то президент гарантированно уйдёт, они заранее начнут готовиться, плести интриги, начнётся всякая там суета под ковром и прочий непорядок. А вот если всё как сейчас, когда «хозяин Кремля» , с одной стороны, может уйти хоть завтра, а с другой — может сидеть на посту столько, сколько сам захочет — тогда все сидят ровно и не дёргаются, а «продуктивно и конструктивно работают». То есть идеальная стабильность — это когда никто даже и не пытается вести никакую свою игру. Игрок один, и игра тоже одна, общая.

Однако же откуда у президента, пользующегося всенародной поддержкой, появились мысли о возможной дестабилизации? А вот откуда.

На днях, по данным околокремлёвских источников, на стол Владимиру Путину поступили результаты «закрытых опросов» ФСО. Согласно их данным, рейтинг поддержки Владимира Путина за ноябрь 2021 года просел и составил 15,1%, что является самым низким результатом за всю историю опросов ФСО. И рекордно низкий рейтинг действующего президента ФСО-шные аналитики связывают с подготовкой к введению QR-кодов и связанной с этим кампанией в СМИ. По этим же опросам, поддерживают тотальное введение QR-кодов 7,8% россиян, нейтрально относятся 17,6%, относятся отрицательно и резко отрицательно 74,6% граждан. Однако и отыграть назад эту повестку уже не получится: слишком много интересов вокруг неё уже заверчено.

Однако же есть и третий элемент этого паззла. На днях телевизионщики «Россия 24» как бы случайно засняли новый элемент рабочего стола действующего президента. «Секретную» кнопку. По официальной версии, чтобы вызвать помощника, который чаю принесёт. Вот раньше глава государства без этого обходился, а теперь – никак!

На самом же деле это «тревожная» кнопка. Она нужна для сигнала, если Владимир Путин почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья и надо срочно прервать встречу или совещание. Собственно, такая сигнализация существовала и прежде, но была под столом. Однако несколько недель назад, когда президент хотел воспользоваться этой кнопкой во время совещания в режиме видеоконференции, он по какой-то причине не смог нащупать её вслепую, и сигнал запоздал. Так что теперь её решили сделать на виду и заранее засветить на ТВ, чтобы у электората не возникло вопросов.

И вот это обстоятельство вносит уже элемент нестабильности в хвалёную стабильность. Потому что человек, пусть даже он и президент, предполагает, а…

Ну так что, ждём-с?

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