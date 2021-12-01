К гипотезам развития болезни Альцгеймера добавилась еще одна



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Альцгеймер и деменция

Порядка 60-70% случаев деменции в мире связано с болезнью Альцгеймера. Около 50 миллионов человек живут с деменцией, больше половины из них в развивающихся странах. При этом ВОЗ отмечает, что старческое слабоумие становится все более и более распространенным: к 2050 году прогнозируется более 150 миллионов случаев заболевания. В РФ живет по меньшей мере 1,5 миллиона человек с деменцией, это больше, чем зарегистрировано инфицированных ВИЧ.

Деменция, в основном, поражает пожилых людей. В возрасте 65 лет заболевает каждый десятый, старше 85 — каждый третий, женщины сталкиваются с недугом чаще, чем мужчины. С симптомами деменции у пожилых, увы, знакомы многие: забывчивость, проблемы с выполнением даже знакомых действий, трудности с письменным и устным общением, узнаванием мест и даже людей, агрессия.

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Два белка

Эти симптомы, в основном, неврологические и связаны с нарушением работы мозга. В случае болезни Альцгеймера, ученые выделяют два явных нарушения. Первое — это образование амилоидных бляшек — сгустков особого белка бета-амилоида. В норме он, вероятнее всего, отвечает за защиту мозга от грибков и бактерий.

Второе нарушение — это появление нейрофибриллярных клубков. Как и амилоидные бляшки, это нерастворимые скопления белка, от которых организм не может быстро избавиться. Образуются они из видоизмененного тау-белка, протеина, который отвечает за целостность нейронов.

Вместе накопление этих двух белков приводит к разрушению тканей мозга. Его объем уменьшается, а извилины сглаживаются. Особенно страдают кора и гиппокамп.

Пока нет однозначного ответа, какой из белков— бета-амилоид или тау— играет большую роль в развитии болезни Альцгеймера. Некоторые исследования даже показывают, что «сломанный» амилоид запускает цепную реакцию и влияет на превращение других белков в патогенные.

Не в ту сторону

Исследователи из Калифорнийского университета отмечают, что у 20% людей с амилоидными бляшками, нет признаков деменции. Это натолкнуло их на мысль, что не этот фактор может быть решающим в развитии болезни Альцгеймера. Ученые предположили, что виной всему вовсе не бета-амилоид, а как раз тау-белок. И стали искать мельчайшие различия в белковых структурах у пациентов с амилоидными бляшками без признаков деменции и с ними.

Выяснилось, что поскольку белки — это сложные трехмерные молекулы, от того, как они расположены в пространстве могут зависеть и их свойства. Один из авторов исследования, профессор химии Райан Джулиан сравнил это явление с перчатками:

«Если вы попытаетесь надеть перчатку для правой руки на левую, то у вас ничего не выйдет. Так же и в биологии: молекулы могут работать неправильно, если повернуты не туда».

В норме такие поломанные белки должны выводиться из организма. Этот процесс называется аутофагия. Однако с возрастом она замедляется, наше тело просто не успевает вычищать сломанные белки, они накапливаются и образуют те самые бляшки и клубки.

«Если основной причиной (болезни Альцгеймера) является замедление аутофагии, то вещи, которые ее ускоряют, должны иметь противоположный, положительный эффект», — считает профессор Джулиан.

При это недавнее исследование на мышах показало, что если ускорить аутофагию, то организм снова выводит тау-белки из организма. А симптомы болезни Альцгеймера отступают. Однако пока до тестов на людях этого метода далеко.

Другое решение— прямое воздействие на тау-белок. Здесь исследователи пошли дальше и предлагают использовать пептидную вакцину. Препарат стимулирует выработку антител, которые атакуют тау-белки. Препарат прошел успешные испытания на крысах. И уже тестируются на людях. Пока ученые доказали, что препарат безопасен для людей и запустили третью фазу испытаний, которые должны показать, эффективен ли он.