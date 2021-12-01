 

Пригрозивший Западу ядерным оружием Лукашенко хочет придать себе значимости – аналитик Асафов

01.12.2021, 6:42, Разное
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В интервью РИА Новости Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить ядерное оружие в Белоруссии, если НАТО сделает то же самое в Польше. Какие именно системы имеет в виду белорусский лидер, неизвестно.

Александр Асафов считает, что Россия не нуждается в этом, ведь отечественное гиперзвуковое оружие может достигнуть своей цели за несколько минут. Политический аналитик, объясняя слова президента Белоруссии, заметил: Лукашенко пытается придать собственной персоне значимости. Мол, он хочет быть лидером опасной державы.

Эксперт также напомнил, что Путин, выступая на форуме “Россия зовет!”, дал понять: Москва не видит смысла размещать ядерное оружие на белорусской территории.

Напомним, после распада СССР Белоруссия, которая располагала десятками зарядов к РТ-2ПМ “Тополь” и сотнями тактических ядерных боеголовок, присоединилась Договору о нераспространении ядерного оружия.
Вывод вооружения завершился в 1996 году.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что американская стратегическая авиация активизировалась около государственных границ РФ. По слова главы ведомства, в ноябре бомбардировщики ВВС США отрабатывали использование ядерного оружия.



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