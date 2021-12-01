 

Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о скором распаде России: Повторит судьбу СССР

01.12.2021, 6:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Порой кажется, что украинские политики, которые открыто ненавидят Россию, соревнуются, делая самые нелепые и абсурдные заявления. Так, Владимир Огрызко сказал, что Украине необходимо выдержать порядка 10 лет и все это время придерживаться своей позиции. Тогда страна дождется краха России.

Проверить этот прогноз Огрызко предложил в 2035 году (когда ему должно исполниться 79). Мол, через 14 лет выяснится, что станет с российской экономикой. По словам дипломата, спустя годы можно будет “поднять бокалы”, ведь РФ “повторит судьбу СССР”. Бывший глава украинского МИД назвал Россию “колоссом на глиняных ногах”.

Подобные прогнозы делались на Украине и раньше. Например, в 2015 году политик и активист Георгий Тука говорил, что Россия прекратит свое существование максимум через пять лет. Тогда он возлагал большие надежды на антироссийские санкции и ждал, когда уровень жизнь в РФ начнет стремительно снижаться.

Ранее Владимир Огрызко назвал способ рассорить Россию и Германию. Украинский дипломат отмечал, что даже при новом правительстве Берлин по-прежнему будет сотрудничать с Москвой из-за чувства вины за Великую Отечественную войну.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Эксперт Класковский: Преданные Лукашенко люди могут начать свою игру

20.01 / Стоматолог оценила распространенные народные методы лечения зубов

18.09 / Задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух детей в Рыбинске

03.12 / Мнение: PWA приложение для ЖЖ

28.10 / Скандалы: По-нашему, по-виргински

03.04 / «Каждый день» выпустит серию многоразовых презервативов для экономных россиян

16.09 / Более двух миллионов москвичей проголосуют на выборах онлайн

25.12 / 5 необычных мест в России, где стоит встретить Новый год

06.07 / Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки

23.03 / Мнение: Скверный запах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика