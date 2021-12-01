Срок действия ПЦР-тестов на COVID сокращают до 48 часов из-за «омикрона»

Срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С учетом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение, ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – цитирует Попову ТАСС.

Она добавила, что все российские вакцины защищают от этого штамма, и все существующие тест-системы способны его выявить. При этом этот вариант вируса все же вызывает серьезные опасения.

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В Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон».

В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.