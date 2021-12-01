 

Срок действия ПЦР-тестов на COVID сокращают до 48 часов из-за «омикрона»

01.12.2021, 6:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С учетом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение, ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – цитирует Попову ТАСС.

Она добавила, что все российские вакцины защищают от этого штамма, и все существующие тест-системы способны его выявить. При этом этот вариант вируса все же вызывает серьезные опасения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон».

В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / CNN – регуляторы США нашли у вакцины от Johnson & Johnson острое неврологическое осложнение

14.09 / В Москве открыли дополнительные центры вакцинации от гриппа

05.08 / Данилюк обратился в суд – хочет остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности

12.09 / “Моя беременность стала конфеткой”. Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины

26.09 / Американцы отреагировали на нападение афганцев на военнослужащую США

25.06 / На МКС обнаружили превышение шума

12.01 / БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний

08.08 / Российский борец-вольник Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

18.04 / Чехия назвала отмененные переговоры о «Спутнике V» частью операции против России

10.07 / США пригласили Россию на новый раунд переговоров по стратегической стабильности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика