США допустили введение санкций против РФ за «вторжение» на Украину

Соединенные Штаты всегда готовы предпринять любые шаги в плане возможного введения санкций в отношении РФ в связи с ситуацией у границы с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я думаю, что мы сначала предпримем шаг, который будет заключаться в том, что наш госсекретарь продолжит дискуссии со своими европейскими партнерами в регионе, чтобы посмотреть, какие шаги, если потребуется, следует предпринять», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, призовет ли американская администрация Конгресс США ввести санкции против России, если она «вторгнется на Украину».

«Мы всегда готовы к любым действиям, и мы также сказали им (европейским союзникам) об этом», – добавила представитель Белого дома.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». Президент РФ Владимир Путин отметил, что о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что РФ якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

В минувшее воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не считать «стягивание войск России» к границе блефом. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на границе с Россией «точно не хуже, чем она была весной». В Москве заявления США, НАТО и Киева об «угрозе» Украине со стороны РФ назвали провокацией. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил Соединенные Штаты в целенаправленном нагнетании напряжения вокруг якобы имеющихся у РФ военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.

В прошлый вторник в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Днем ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.