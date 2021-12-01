Украина и Франция подписали контракт на строительство боевых кораблей

Украинская компания «Нибулон» и французская Оcea подписали контракт на строительство пяти пограничных кораблей в Николаеве, сообщило Министерство внутренних дел Украины.

«30 ноября, между французской судостроительной компанией Оcea и украинской компанией «Нибулон» был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности Госпогранслужба Украины получит 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. «Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами», – сообщили в министерстве.

Корабельный проект реализуется в рамках подписанного между двумя странами в 2019 году рамочного межправительственного соглашения. В целом оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства на Украине, напомнили в МВД.

В министерстве отметили, что подписание контракта является официальным началом строительства французских судов на Украине, которое должно завершиться в течение двух лет. «Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года», – проинформировали в МВД. Отмечается также, что французские корабли будут укомплектованы произведенными на Украине надувными лодками.

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