 

Украина и Франция подписали контракт на строительство боевых кораблей

01.12.2021, 6:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская компания «Нибулон» и французская Оcea подписали контракт на строительство пяти пограничных кораблей в Николаеве, сообщило Министерство внутренних дел Украины.

«30 ноября, между французской судостроительной компанией Оcea и украинской компанией «Нибулон» был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности Госпогранслужба Украины получит 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. «Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами», – сообщили в министерстве.

Корабельный проект реализуется в рамках подписанного между двумя странами в 2019 году рамочного межправительственного соглашения. В целом оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства на Украине, напомнили в МВД.

В министерстве отметили, что подписание контракта является официальным началом строительства французских судов на Украине, которое должно завершиться в течение двух лет. «Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года», – проинформировали в МВД. Отмечается также, что французские корабли будут укомплектованы произведенными на Украине надувными лодками.

В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. После этого Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».

Также стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». В РФ предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / У берегов Италии на судне с мигрантами Ocean Viking объявлено ЧП. Произошло шесть попыток самоубийства

06.10 / В Новосибирске чиновников мэрии заподозрили в превышении полномочий

04.06 / Протасевич заявил на белорусском госканале, что признал вину по делу о призывах к протестам в Беларуси

10.10 / Выросло число погибших после обрушения дома в Батуми

09.10 / Туск назвал предательством решение трибунала Польши и призвал не допустить выхода страны из ЕС

06.10 / Вопрос дня: Как рассчитать удобный платеж за ипотечное жилье?

22.09 / Рахманин: Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание

03.10 / Грузия запретила провозить военные грузы в Азербайджан и Армению

26.09 / В парламенте Исландии впервые большинство мест заняли женщины

08.08 / Не всякая маска поможет — в Австралии проводят ревизию неправильных средств защиты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика