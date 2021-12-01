 

Компания SpaceX выводит на орбиту очередную серию из 53 спутников

01.12.2021, 6:16, Новости дня
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На завтра намечен запуск очередной партии спутников SpaceX для пополнения флота, обеспечивающего интернет-соединение Starlink. На орбиту аппарата выведет ракета Falcon 9, сообщают в компании.

Напомним, что в прошлый раз запуск точно такого же количества спутников связи компания Илона Маска осуществила 13 ноября.

Увеличение количества спутников на орбите уже дает ощутимый результат, говорят специалисты. И дело теперь не только в расширении покрытия интернет-соединения. Еще в феврале текущего года максимальная скорость передачи данных через систему Starlink конкретным абонентам составляла 100 Мбит/с. А к началу лета она увеличилась в шесть раз. Какой будет скорость сейчас, пока неизвестно. Но она точно повысится. У SpaceX на орбите работает уже 1,8 тыс. спутников.  



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