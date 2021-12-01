На Алтае снова обнаружили останки древних денисовцев

Несколько дней назад во время раскопок в знаменитой Денисовской пещере на Алтае снова обнаружили останки доситорического человека. Речь идет о трех костях скелета, которая станут бесценным материалом для исследования специалистами по палеогенетике.

Напомним, что представители науки считают, что много тысяч лет назад в данной местности жили представители отдельного человеческого вида. По названию пещеры, где впервые были обнаружены их останки, этих древних людей назвали денисовцами.

Из найденных костей удалось извлечь ДНК. Однако во время раскопок найдены еще две кости в том же месте. Генетики установили, что они принадлежали неандертальцам. По предварительным данным, и те, и другие жили примерно 187–217 тыс. лет назад.