Заявка на лидерство – «Вести» рассказали, зачем Эрдогану нужно быть посредником между Украиной и Россией

Турецкий президент Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании ситуации между Киевом и Москвой, заявив, что всецело выступает за «мир в регионе» и готов помогать и содействовать, чем сможет. Как пишут «Вести», эксперты полагают, что таким образом Анкара пытается заявить о своих претензиях на лидерство в Черноморском регионе, а также выторговать политические и экономические преференции.



Reuters

Президент Турции Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании ситуации между Киевом и Москвой. Турецкий лидер заявил, что всецело выступает за «мир в регионе», готов помогать и содействовать, чем сможет. «Вести» разобрались, сможет ли Эрдоган стать посредником в переговорах Украины и РФ и станет ли такой поворот выгодным для Владимира Зеленского.

Как отмечает издание, изначально Анкара критически высказывалась о «российской аннексии Крыма»* и заняла украинскую сторону. 22 сентября на Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что не отказывается от своих слов и поддерживает территориальную целостность Украины. В этот же день он провел встречу с Зеленским, на которой страны подписали договор о совместной базе для боевых беспилотников Bayraktar. Через неделю после выступления Эрдоган поехал на переговоры к Путину после перерыва в полтора года.

Сейчас такую игру на два фронта президент Турции преподнёс как необходимость для примирения РФ и Украины. Якобы все контакты налаживались для того, чтобы Эрдоган мог выступить надёжным переговорщиком между странами, а по факту занять нейтралитет в противостоянии РФ и Запада.

«По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая переговоры как с Украиной, так и с Путиным», — заявил Эрдоган.

В офисе президента Украины приветствовали предложение Эрдогана. Более того, советник главы офиса президента Михаил Подоляк посоветовал Москве не отказываться от посреднических усилий турецкого лидера.

«Мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке», — отметил Подоляк, напомнив о том, что Зеленский с Эрдоганом неоднократно обсуждали пути стабилизации ситуации в регионе.

В Кремле это заявление комментировать отказались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не комментирует информацию от источников.

Участие в споре Украины и РФ — отличный шанс для Турции заявить о своих претензиях на лидерство в Черноморском регионе, тем более что исторически Турция также неоднократно боролась за Крым. Эксперт в сфере международной политики Антон Кучухидзе рассказал «Вестям», что за последние 8—9 лет Турция активно участвовала в конфликтах на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. В данном случае, поддерживая Украину, они заходят в Европу.

«Турция хочет усилить военно-экономическое присутствие в регионе. Она бросает вызов России. У Эрдогана хорошие рабочие отношения с Зеленским. Об этом говорят и визиты президентов, и военное сотрудничество. Турция даже поддержала курс Украины в НАТО», — говорит Кучухидзе.

По его словам, причиной активизации Эрдогана стало также то, что у Украины сейчас сложные отношения с Александром Лукашенко. События в Белоруссии ставят под вопрос возможность дальнейших переговоров в формате «Минска».

«Это очень выгодно для Украины, ведь ось Стамбул — Лондон выступает в противовес оси Берлин — Париж. Сейчас Украина ведёт переговоры в нормандском формате, где участвуют Германия и Франция. Обе страны экономически очень зависимы от России. Поэтому участие Украины в формировании новой политической оси даст ей выгоду на фоне переговоров с участием Парижа и Берлина», — говорит Кучухидзе.

Политолог Денис Гаевский считает, что Эрдоган таким образом хочет выторговать в регионе политические и экономические преференции. Это, в том числе и доступ на российские рынки, проблемы Сирии.

«В плане Украины — это вопрос военного сотрудничества. При этом пока что не известно, как именно Эрдоган сможет сблизить антагонистов. Я не вижу вероятных практических шагов от Турции, которые бы помогли», — говорит Гаевский.

Несмотря на то что несколько форматов переговоров зашли в тупик, далеко не факт, что новый формат в Стамбуле удастся реализовать. Ему могут помешать Россия, а также внутренние дела Эрдогана.

Денис Гаевский напоминает, что в Турции в 2023 году пройдут президентские выборы. Для Эрдогана вопрос сохранения власти — приоритетный.

«Позиции Эрдогана просели. Его критикуют оппозиция, США. Не на руку ему падение лиры. Компенсировать это внешней политикой не удастся», — говорит эксперт.

Антон Кучухидзе отметил, что на юридическом уровне всё ещё действуют старые форматы. К ним добавилась «Крымская платформа», а возможный формат в Стамбуле также придётся утверждать. Вряд ли РФ согласится на него.

«Россия не откажется от переговоров с удобными Германией и Францией в обмен на Турцию и Великобританию», — говорит Кучухидзе.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).