 

Политолог Макеева: НАТО не сможет объяснить продвижение к российской границе

01.12.2021, 5:48, Разное
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Во вторник, 30 ноября, Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ “Россия зовет!” отметил, что 20 лет назад отношения РФ и Запада были очень хорошими, почти союзническими. Однако по сей день нет ответа на вопрос, зачем к российским границам продвинулись войска НАТО, обратил внимание глава государства.

Наталья Макеева считает: внятного объяснения от Североатлантического альянса так и не последует, ведь его члены, по словам политолога, не смогут признаться в своих амбициях, рассказать о желании мирового господства и пожаловаться, что такая огромная страна им мешает.

По мнению эксперта, Россия – едва ли не единственное государство, которое следует нормам международного права. В Кремле неоднократно озвучивали, что РФ не планирует нападать на другие страны, подчеркнула Макеева. Мол, российские военные базы не появляются возле Америки.

“Хотя, учитывая то, как они себя ведут, возможно, и стоило бы [разместить базы]”, – сказала замдиректора Центра геополитических экспертиз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить ядерное оружие в Белоруссии, если НАТО сделает то же самое в Польше.



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