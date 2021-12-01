 

День Платона и Романа: народные приметы 1 декабря

01.12.2021, 5:48, Разное
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ИСТОРИЯ

Святые Платон и роман поплатились за христианскую веру в IV веке. Платон был братом мученика Антиоха. С отрочества он стал проповедовать христианство для язычников.

Император Агриппин ненавидел православных и требовал мучеников отречься от веры, но они не сделали этого. В итоге их пытали и отсекли головы.

ПРИМЕТЫ И ЗАПРЕТЫ НА 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В этот православный праздник нельзя делать кому-либо предложения о совместных проектах. Все начатое будет впустую.

В этот день также лучше не подписывать соглашения, договоры о слиянии предприятий и не создавать общий финансовый фонд. Это может привести к потере денег и работы.

1 декабря зима официально вступает в права. Люди наблюдали в этот день за погодой и предугадывали по ней, какой будет вся зима.

Верующие просили святых Романа и Платона помочь перезимовать благополучно и получить в следующем году хороший урожай. Также этим святым верующие молились о денежном благополучии.

В этот православный праздник люди изготавливали игрушки из обожженной глины и деревянную посуду. Северные народы делали резьбу по кости. Это творчество называли холмогорским.

В этот православный праздник говорили: “Платон и Роман покажут зиму вам”. Если 1 декабря ожил комар, жди оттепели. Если в этот день метель, значит на Масленицу все заметет снегом.



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