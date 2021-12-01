В Петербурге бывшего следователя задержали за продажу сертификатов вакцинации

Но прокуратура отозвала дело.

Полиция в Петербурге задержала четверых человек, подозреваемых в продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса. Подозреваемые занимались незаконной деятельностью в городской поликлинике, сообщает издание «Фонтанка».

По данным следствия, организовал группу 25-летний бывший следователь Следственного комитета. Он работал около года в разных подразделениях СК.

Следователи считают, что этим летом он договорился о продаже QR-кодов с 53-летней женщиной-врачом поликлиники № 120 в Красногвардейском районе и двумя медсестрами 20 лет и 21 года. Медработники должны были искать пациентов, которых хотят получить сертификат, но не желают вакцинироваться.

Все клиенты подозреваемых платили от 10 до 15 тысяч рублей, а затем группами по 10 человек приходили в поликлинику. Они полноценно проходили регистрацию, а во время самой прививки медработники просто уничтожали ампулу со «Спутником V» или «Спутником Лайт».

На вторую прививку люди не приходили, все бумаги оформлялись без их участия. После этого пациенты получали в личном кабинете на «Госуслугах» электронный сертификат о вакцинации.

«Фонтанка» сообщает, что такой услугой воспользовались несколько десятков человек. Подозреваемые решили свернуть свою деятельность, когда в РФ стали активно бороться с продавцами QR-кодов.

Врач и одна из медсестер уволились из поликлиники. Сначала было возбуждено уголовное дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На ковид мы больше не ездим»

Так сказали корреспонденту «Новой» в тюменской скорой помощи. Регионы изобретают все новые способы борьбы с пандемией. Иногда — парадоксальные

В итоге прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении дела, прокурор отправил материалы на дополнительную проверку. По данным «Фонтанки», в ведомстве приняли такое решение, так как продажа сертификатов проводилась летом, а значит нет основания для срочного возбуждения дела.

Летом в Петербурге задержали несколько курьеров, торговавших связанными с COVID-19 поддельными справками. У одного продавца изъяли девять справок о наличии медотвода от вакцинации за 1,8 тысяч рублей. В другом районе города продавали поддельные медсправки об отрицательном результате ПЦР-теста.

Также в Ленинградской области силовики задержали женщину, которая продавала медотвод от вакцинации за 1,5 тысячи рублей и справки об отсутствии контакта с носителями COVID-19 за 500 рублей.

—