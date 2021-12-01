Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил в интернете флешмоб под хештегом #fromRussiawithGlove в поддержку российского хоккеиста в НХЛ Артемия Панарина.

Ранее появилась видеозапись, на которой видно хоккеиста, бросающего перчатку в игрока клуба НХЛ «Бостон Брюнз» из Канады Брэда Маршана в ответ на оскорбления в адрес России.

«В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, а трусы в хоккей не играют. Но одного такого я нашел. В составе «Бостона» есть игрок сборной Канады Брэд Маршан, который что-то сказал такое Артемию Панарину. Сказал про Россию. Вы знаете, что в нашей стране приличные мужчины за слова отвечают», – написал спортивный комментатор в Instagram.

Отмечается, что после матча Панарин был оштрафован на 5 тыс. долларов за неспортивное поведение. Штраф – это максимальное наказание.

Ранее сообщалось, что вокруг хоккеиста начался скандал из-за сообщений об избиении 18-летней девушки в одном из баров. Панарина временно отстраняли от игры. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась расследовать ситуацию с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» без наличия доказательств.