 

На юге РФ стартовали масштабные военные учения

01.12.2021, 5:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На юге РФ стартовали военные учения, участие в которых принимают свыше 10 тыс. солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа, сообщила пресс-служба ЮВО.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Маневры основываются на модульной системе обучения. В рамках первого из них запланировано отработать боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей. Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.

В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тыс. мероприятий боевой подготовки.

Накануне Москва возложила на НАТО ответственность за деградацию отношений с Россией. Ранее в ноябре Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море. В Минобороны обвинили США и их союзников в агрессивных действиях в Черном море около границ России, которые создают угрозу региональной безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Киев оспорил передачу ему ракеты, которой предположительно сбили Boeing

10.09 / Le Figaro – властям Франции проще отрицать рост насилия в обществе, чем противостоять ему

07.07 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, украинский военный получил боевые травмы

10.03 / В МИД оценили решение суда по делу об убийстве посла Карлова

12.07 / Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России

28.06 / Путин объяснил, зачем пошел в Коммунарку в начале эпидемии

01.03 / В Украине заработала запись на вакцинацию от COVID-19

11.11 / Глава Минцифры Федоров: Цифровой коровой я себя не ощущаю

22.07 / В Госдеп направили ноту из-за нападения на журналистов Первого канала в США

20.08 / Политика: Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика