На юге РФ стартовали масштабные военные учения

На юге РФ стартовали военные учения, участие в которых принимают свыше 10 тыс. солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа, сообщила пресс-служба ЮВО.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Маневры основываются на модульной системе обучения. В рамках первого из них запланировано отработать боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей. Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.

В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тыс. мероприятий боевой подготовки.

Накануне Москва возложила на НАТО ответственность за деградацию отношений с Россией. Ранее в ноябре Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море. В Минобороны обвинили США и их союзников в агрессивных действиях в Черном море около границ России, которые создают угрозу региональной безопасности.