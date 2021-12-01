BFM TV – в Бордо вместо «мёртвого дерева» установят экологичную ёлку из стекла и металла

В Бордо мэр-эколог настоял на своём: вместо традиционной настоящей ели в городе установят инсталляцию из стекла и стали, которая в прошлом году уже покорила жителей Санкт-Петербурга, передаёт BFM TV. Администрация французского города планирует повторно использовать этот арт-объект из переработанных материалов в ближайшие пять лет, что значительно сократит бюджетные траты и экологический вред.

В этой мастерской ничто не оставляют на волю случая…

АРНО ЛАПЬЕР, дизайнер: Мы не можем немного раздвинуть здесь?

…потому что дизайнер работает не над каким-то своим проектом, а над рождественской ёлкой Бордо. Вы не увидите никаких иголок, и это совершенно нормально: дерево полностью сделано из стали и стекла.

АРНО ЛАПЬЕР: Нужно было очень быстро решить: если мы не срубаем дерево, его нельзя заменить чем-то настолько загрязняющим окружающую среду. Так что с самого начала в основе этого проекта было заложено, что он будет долговечным и поэтому экологичным. Материалы для него получены в результате переработки и могут использоваться повторно.

Арно Лапьер уже создавал такую ель в Санкт-Петербурге, где, по его словам, её приняли хорошо. Повторит ли она свой успех уже у французов?

ЖИТЕЛЬ БОРДО: Ель из стекла и стали — это что-то новое и меняет город.

ЖИТЕЛЬНИЦА БОРДО: Жаль, потому что праздник Рождества символизировала настоящее рождественское дерево.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ БОРДО: Нужно пробовать что-то новое, особенно сейчас, когда глобальное потепление стало реальной проблемой для планеты.

Такие же доводы приводит мэр-эколог Бордо, который, в отличие от прошлого года, пытается угодить всем. Тогда никакой ёлки так и не установили: для Пьера Юрмика и речи не может быть о том, чтобы украсить свой город «мёртвым деревом». Этот термин вызывал споры.

ПЬЕР ЮРМИК, мэр Бордо от партии «Европа Экология Зелёные»: Я считаю, что точка поставлена. Думаю, я иду в ногу со временем. Елка не нравится всем консерваторам, которые, возможно, находят это предложение слишком новаторским.

Арт-объект собираются устанавливать в течение следующих пяти лет. По словам мэра, такая ель будет стоить городу меньше, чем 60 тысяч евро, которые ежегодно тратят на установку живой ели, однако никаких деталей о цене он не сообщил.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2021 года.