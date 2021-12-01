Кому можно, кому нет: последние исследования о влиянии гаджетов на психику детей



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Дошкольникам — не стоит, а школьникам — можно. Что ученые говорят о влиянии гаджетов на детскую психику

Ученые предупреждают, что широкое использование дошкольниками электронных устройств, включая игровые консоли, мобильные телефоны и планшеты, может быть связано с повышенным риском эмоциональных и поведенческих проблем к 5 годам.

Результаты исследования показывают, что слишком большая любовь к гаджетам может быть связана с гиперактивностью, проблемам с вниманием, концентрацией и сложностями в отношениях со сверстниками.

Посмотрим на конкретные выводы: использование гаджетов в 18 месяцев связано с повышенным на 59% риском проблем во взаимоотношениях со сверстниками к 5 годам. А избыточное экранное время в возрасте 5 лет связано с повышенным риском проблем с вниманием и концентрацией, гиперактивностью и импульсивностью, а также с эмоциональными и поведенческими проблемами.

Результаты исследования показывают, что пятилетние дети проводят за электронными устройствами около двух часов в день, то есть значительно больше времени, чем рекомендовано профессионалами.

Например, Американская педиатрическая академия не рекомендует в принципе давать гаджеты детям младше полутора лет, ограничивать время просмотра мультфильмов для детей от полутора до двух лет и разрешать детям от двух до пяти лет пользоваться электроникой по одному часу в день.

Школьникам гаджеты не повредят, если только не использовать несколько штук одновременно

Дети растут, а вместе с ними растет и количество времени, которое они тратят на гаджеты. Если в восемнадцать месяцев — это в среднем 32 минуты в день, то к пяти годам экранное время увеличивается до 114 минут в день. В восемь лет оно составляет уже около четырех с половиной часов в день, а к двенадцати годам вырастает до восьми часов.

Это может нравиться или нет, но это наша реальность. И если младших детей мы можем как-то контролировать и просто не давать им гаджеты в руки, то со школьниками все немного сложнее — компьютеры, планшеты и смартфоны часто нужны им для учебы и общения с друзьями.

Европейские ученые выяснили, что основная проблема не в том, что школьники практически безвылазно сидят в гаджетах, а в том — как они это делают.

Исследование проводилось в государственной начальной школе в Швейцарии среди детей от 8 до 12 лет. Школьники, их родители и учителя отвечали на вопросы о потреблении детьми медиаконтента, о проблемах с вниманием, о качестве и количестве сна, об оценках, об уровне мотивации и о психическом здоровье в целом.

Так вот: ученые практически не нашли доказательств, что активное потребление медиаконтента как-то влияет на проблемы с психическим здоровьем школьников. Проблемы возникали только тогда, когда дети пытались пользоваться несколькими устройствами одновременно. Так, просмотр телевизора во время общения с друзьями по смартфону может привести к стрессу, а в некоторых случаях — к поведенческим или эмоциональным проблемам.