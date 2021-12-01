Золото, а не депутат

Десятки лет бывший думец Сергей Сопчук слыл одним из самых «понятных» и «системных» политиков-бизнесменов в Приморье. Сейчас он заочно арестован и в бегах.

Сергей Сопчук. Фото: Пресс-служба комитета ГД по транспорту и строительству

Одного из самых системных в прошлом политиков Приморья, а теперь даже вовсе не политика Сергея Сопчука заочно арестовали и объявили в международный розыск. Бывший депутат краевого Законодательного собрания и Госдумы, бывший же первый вице-губернатор края, бизнесмен попал в опалу сравнительно недавно — под конец полномочий в нижней палате. И даже не стал избираться на очередной срок. Сопчука сейчас обвиняют в том, что он с 2011 года получал прибыль от участия «в финансовой деятельности одной из коммерческих организаций». Речь идет о предприятии «Терней Золото». Однако о том, что у политика есть бизнес, и не только этот, в крае знали чуть ли не все. А взялись за него только сейчас.

26 ноября Фрунзенский районный суд Владивостока избрал Сергею Сопчуку меру пресечения — арест. Его обвиняют в «легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления», и в незаконном предпринимательстве. «По версии следствия, фигурант, замещая государственную должность Российской Федерации, занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему организациях, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия, которому через аффилированных физических и юридических лиц предоставил денежные средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей», — утончили в прокуратуре края.

Всегда на верном пути

57-летний Сергей Сопчук — уроженец Уссурийска, по образованию инженер-механик. Начинал старшим механиком в покровском совхозе «Искра», куда его приняли после сельскохозяйственного института. Сейчас миллиардер.

Его политическая карьера началась в 1990 году — с мандата в райсовете народных депутатов Октябрьского района. От этого же района в 1997-м он избирался в думу Приморского края, два года работал главой района. В 2002 году вернулся в законодательную власть и стал председателем краевого Заксобрания.

Руководил без шума — за исключением последних нескольких месяцев. Тогда приморский парламент слыл местом для дискуссий, вот и по вопросу о схеме выборов мнения некоторых депутатов-единороссов и спикера разошлись. Сопчук выступил за мажоритарно-пропорциональную систему, а «Единая Россия» и администрация края — за пропорциональную, поскольку у партии власти было больше шансов взять большинство по спискам.

Месторождение ООО «Терней Золото». Фото: terneyau.ru

Претензии однопартийцев, однако, формально оказались связаны не с выборами, а с роскошью — отремонтированным за 7 млн рублей кабинетом председателя и приобретенной им за бюджетные 40 тысяч долларов Toyota Camry для передвижения в московских командировках. Историю с Camry потом тихо замяли.

Переизбравшись в Заксобрание в 2006 году, Сопчук быстро сменил депутатское кресло на вице-губернаторское. Тогдашний глава региона Сергей Дарькин уже в 2007-м предложил ему курировать вопросы внешней политики, жилищно-коммунального, сельского и рыбного хозяйства. Главное здесь «сельское и рыбное хозяйство» — Дарькин, имеющий крупный рыбодобывающий бизнес, искал на это место человека понятного.

Вице-губернаторство Сопчука оказалось, впрочем, недолгим, года полтора. Запомнился этот период покушением — в январе 2008-го чиновника прямо в центре города легко ранили, неизвестный скрылся; основная версия — вице-губернатора хотели «предупредить» (о чем, до сих пор не понятно).

В 2008 году он ушел, как сам говорил, «в реальный сектор экономики» — сосредоточился на бизнесе. Но в 2011 году переизбрался в Заксобрание, а в 2016-м избрался в Госдуму.

Преданность Сергея Сопчука никогда не вызывала сомнений. На самый верный из всех возможных путей он ступил в 2004 году, став членом партии «Единая Россия». В 2005 году президент Владимир Путин своим указом наградил его за парламентскую деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

От Покровки до Праги

О том, что Сопчук очень богатый, в Приморье не знали только люди, бесконечно далекие от политики и экономики. Поэтому сейчас, когда Следком показывает видео из владивостокского особняка депутата, общественность особо не удивляется. Во-первых, роскошь не кричащая (ни тебе золотого унитаза, ни даже ершика) — разве что дорогой телескоп да драгоценности супруги. А во-вторых —

можно подумать, никто не знал, что у Сергея Андреевича много денег.

С 90-х он владеет бизнесом, который разросся до приличных размеров. Во-первых, у Сопчука еще с 90-х есть — «Фаворит-сервис». Сперва так называлось авторемонтное предприятие, потом оно «переквалифицировалось» в компанию, занимающуюся грузоперевозками. Сейчас учредителями значатся Александр Майор и Дмитрий Стуков. Последний — племянник Сопчука, сын его сестры Людмилы Стуковой, на которой тоже часть активов.

Во-вторых, Сопчук в 2015–2016 годах лично руководил ЗАО «Автомобильный пункт пропуска Полтавка» — это наземный погранпереход с Китаем в Приморье. Ныне учредителем пункта пропуска значатся два ООО — «Октябрьская транспортная компания» и «Логистическая группа Бикси» (занимается доставками грузов из Китая). Директор первой — тот же Дмитрий Стуков.

В-третьих, собственно «Бикси» — а точнее, Bixi Logistic Group, зарегистрированная в Чехии еще в 2010 году. До 2016 года Сопчук был руководителем и директором компании. Потом официально вышел из бизнеса.

В-четвертых, с его структурами было связано ООО «МААС» (профиль — оптовая торговля), связанное с Bixi. Фирма тоже зарегистрирована в Покровке, в октябре 2019 года ликвидирована.

В-пятых, еще одно покровское ООО «Полтавский терминал» (хранение и складирование грузов), зарегистрированное по тому же адресу, что и «Фаворит-сервис», и работающее с 2002 года. Учредитель с 2014 года — Дмитрий Стуков.

В-шестых, ООО «РПП Нижне-Ленинское» (речной пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области). C 2019 года учредителем значится Людмила Стукова (сестра). С марта 2017-го по февраль 2019-го — Вера Сопчук (мама). С октября 2016 года — Татьяна Сопчук (дочка). До этого с 2014 года учредителем был сам Сергей Сопчук.

С Сопчуком связаны и другие предприятия и организации. Но особо стоит остановиться на ООО «Терней Золото».

Драгметаллическая связь

ООО «Терней Золото» — это золотодобывающая компания в Тернейском районе Приморского края. Она, цитируем Роснедра, «владеет лицензиями на разработку месторождений Салют и Приморское с 2007 года. Также компания в 2018 году получила поисковые лицензии на Бурматовский участок и Павелицинское рудное поле, которые находятся в непосредственной близости от месторождений и могут стать дополнительной ресурсной базой для будущего горнорудного предприятия». Запасы месторождения Салют — 10,8 тонны условного золота, Приморского — 3,222 тонны. Сопчук и его партнеры панировали вложить около 3,5 млрд рублей в создание ГОКа мощностью 360 тысяч тонн, с ежегодной производительностью до 1,8 тонны золота.

С 14 октября у этой организации новый учредитель — Федеральное агентство по управлению госимуществом. А до этого значились ООО «Партнер-ДВ» (предприятие Стуковой и Сопчука), ООО «Омония» и Людмила Стукова, которой принадлежала доля в 99,3%. До 2016 года учредителем был сам Сопчук, переписавший бизнес на сестру.

Партнером Сопчука, кроме членов семьи, стал бывший первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, ему как раз и принадлежит ООО «Омония». В этом деле он — одна из ключевых фигур. Самого Усольцева задержали еще в ноябре 2017 года и осудили: приговорили сперва к штрафу в 6,3 миллиона рублей за то, что он получал прибыль от бизнеса, потом к двум годам условно — за легализацию имущества преступным путем.

Усольцев пошел на сделку со следствием и все рассказал.

Материалы уголовного дела против Сергея Сопчука Следственный комитет, конечно, в открытом доступе не выкладывает. Но достаточно посмотреть на материалы дела, которое рассматривалось сперва в Замоскворецком суде Москвы, а потом прошло апелляцию в Мосгорсуде, — там все сказано. Иск еще в 2020 году подала Генеральная прокуратура — ответчиками значатся Сопчук, Усольцев, Стукова, ООО «Терней Золото», ООО «Партнер-ДВ», ООО «Омония». Доли в уставном капитале добывающего предприятия тогда обратили в доход государства — и это стало основным предметом слушаний. Но в судебных определениях указано буквально все, за что сейчас судят экс-депутата.

Генпрокуратура ссылалась на то, что «Усольцев В.И. и Сопчук С.А., обладая статусом государственных служащих, в нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции фактически владеют ООО «Терней Золото», участвуют в управлении указанной организацией через ООО «Омония» (Усольцев В.И.) и «Партнер-ДВ», Стукову Л.А. (Сопчук С.А.), не отражая эту информацию в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Сергей Сопчук. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края

В приговоре Дальнегорского районного суда от 27 апреля текущего года говорится, что как раз Усольцев и привлек Сопчука к участию в «Терней Золоте». Деньги отмывались через ряд «последовательных финансовых операций и сделок в виде предоставления процентных займов ООО «Терней Золото». А поскольку затраты были значительными, первый вице-губернатор договорился с депутатом «о совместном их участии в деятельности ООО «Терней Золото» и его управлении, а также в финансировании ООО «Терней Золото» под видом займов». После этого у предприятия должна была сформироваться кредиторская задолженность перед ними и подконтрольными лицами, пишет суд.

И действительно — никто не отрицает, что Сопчук кредитовал «Терней Золото» на сумму более 1 млрд рублей. Однако сам депутат объяснял, что деньги эти шли на геологоразведку.

В 2012 году доли в «Терней Золоте» были поделены пополам, позже Сопчуку и его родственникам отошла большая часть. Сестре депутат свою долю просто подарил. Но, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, «продолжил свое участие в указанном обществе, о чем убедительно свидетельствует изъятая в рамках уголовного дела двойная бухгалтерия, в которой отражены вклады двух фактических участников ООО «Терней Золото» — Усольцева В.И. и Сопчука С.А.».

А что такого?

Собственно, Сергей Сопчук вообще ничего из ряда вон выходящего не делал. Ну переписал бизнес на близких родственников, будучи фактическим владельцем, — так ведь это общий момент: когда коммерсант попадает во власть, его активы вдруг оказываются подаренными или проданными за рубль старушке-матери, юному отпрыску, или вообще сожительнице, которую все называют женой и которая занимает хорошие позиции в списках Forbes. Та же Лариса Белоброва, прекрасная актриса, будучи первой леди Приморья, никогда особо не скрывала, что театральные подмостки ей куда ближе, чем их с Сергеем Дарькиным «семейный бизнес».

Или посмотреть на нынешний состав Заксобрания —

многие депутаты «почему-то» официально не состоят в браке, хотя их жен все прекрасно знают.

Да даже у губернатора Олега Кожемяко жены как бы нет (но она на самом деле есть, и входила в список Forbes как одна из самых богатых женщин России).

Сопчук, к слову, женат официально. Его доход за 2020 год составил 37 млн рублей, супруга, судья Рона Сопчук, заработала 5,3 миллиона. С 2016 года семья официально продала четыре из пяти автомобилей (Range Rover, Mercedes-Benz S 500 4MATIC, Mercedes-Benz GL-класс GL 450, Volkswagen Caravelle), оставив лишь раритетную «Волгу» ГАЗ-21. Избавились и от квартиры, двух гаражей и кладовки в Чехии.

Случай с женой

Есть в биографии Сопчука еще один интересный факт, связанный как раз с женой Роной. Она — судья с многолетним опытом, работала в Советском районном суде Владивостока.

6 марта 2020 года в этом суде рассматривался гражданский иск Генпрокуратуры к ранее осужденному на 15 лет колонии строгого режима экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Бывшего чиновника по требованию обвинения обязали отдать в пользу государства более 1,4 миллиарда рублей. Генерал Сергей Бочкарев, представитель ГП, в ходе заседания заявил: депутат Сергей Сопчук направлял в ведомство обращения, беспокоился о судьбе Пушкарева и его активов. И даже назвал это «шантажом Генпрокуратуры».

Действительно, такое было: Сопчук направил в надзорное ведомство обращения избирателей, возмущенных заморозкой счетов семейного предприятия Пушкаревых, «Востокцемента», на котором работают сотни людей.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

После этих слов во время перерыва в судебном заседании в зал вошла Рона Сопчук с букетом тюльпанов (тогда сотрудниц как раз поздравляли с 8 Марта) и попыталась подарить цветы Бочкареву. Тот отказался. Жест получился гордым и красивым, но через короткое время судья ушла в отставку, а у ее супруга начались проблемы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Центра социально-политических технологий «Пиар-Политолог» Александр Огневский:

— В Приморском крае долгое время наблюдалась несменяемость политических элит, и они, чувствуя себя неуязвимыми, продолжали расширять свой бизнес. Некоторые из депутатов имели прямое отношение к так называемому приграничному сотрудничеству — проще говоря, к пограничным переходам, через которые осуществляются поставки товаров в Китай и из Китая. Что немаловажно: зарабатывая огромные суммы на этом самом приграничном сотрудничестве, по каким-то причинам владельцы переходов не вкладывали деньги в их развитие.

В результате мы сейчас наблюдаем убогие переходы. С китайской стороны — шесть полос и выстроенная инфраструктура, с российской — одна-две полосы, и полное отсутствие инфраструктуры. Впрочем, такая ситуация не мешала владельцам погранпереходов оставаться депутатами, преумножать свое состояние и всячески демонстрировать, что в политику они пришли всерьез и надолго. Вот тут-то на эту ситуацию наложился конфликт, связанный с Пушкаревым. Сопчук, будучи депутатом Государственной Думы, руководствуясь, возможно, какими-то своими личными симпатиями или представлениями о справедливости, вдруг решил, что можно в той или иной форме выражать открытое несогласие с расследованием. Негатив в этой части накапливался — и наверняка Сергею Андреевичу говорили, что не совсем довольны его действиями. Он привлек к себе внимание. И тут же стало заметно, что он участвует в каких-то удивительных схемах, в том числе с «Терней Золотом».

Приморские политические элиты получили сегодня предостережение: завтра такие бизнес-схемы могут стать предметом расследования. Полагаю, в ближайший год-два мы увидим, что люди с большими деньгами начнут досрочно прекращать депутатские полномочия, потому что совершенно не нужно рисковать выстроенным бизнесом, а депутатское удостоверение сегодня не является ни щитом, ни индульгенцией.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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