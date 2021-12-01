 

Мнение: Войн больше не будет. Будет истребление

01.12.2021, 4:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Черное зеркало”, говорите? Война, как любимая игра людей заканчивается.
“Идентификация целей зависит лишь от программных настроек”.

“Влад Лобаев (https://t.me/lobaev_vlad) неприятно впечатлил своим новым роботом-стрелком. Точность значительно выше снайпера-человека, скорострельность – до трёх выстрелов в секунду, наведение – моментальное, полный поворот – две секунды. Уязвимость очень небольшая, мяса, костей у этого стрелка нет. Устанавливаешь на крышу в коробе от камеры наблюдения и в нужный момент запускаешь программу ликвидации. Атакующую группу перебьет точными выстрелами за несколько секунд. Идентификация целей зависит лишь от программных настроек. Ну еще можно предусмотреть стрельбу травматическими пулями. Чтоб не убивать сразу.
Пару таких комплексов в разы эффективнее взвода бойцов. Места для человека на войне будет оставаться все меньше. Теперь главный вопрос: давать ли машине право убийства человека? Передавать ли принятие решения програмному алгоритму? Этот вопрос в первую очередь морального плана и имеет принципиальное значение. С одной стороны снимает ответственность за убийство с человека, а с другой – ценность жизни рушится совсем.”

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Жена Михаила Ефремова оправдывала его алкоголизм и отказывалась кодировать

12.08 / Ученые из США назвали причину развития особо опасного рака

18.05 / Личное: “Не хочет на зверином уровне”

25.05 / Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея

06.01 / Outer Russia: «внешняя Россия»

24.06 / Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле справками о вакцинации

01.11 / Ученые создали модель распространения коронавируса в помещении

20.09 / Мнение: Почему школьникам в СССР запрещали носить лапти и айфоны?

20.05 / В России учредили День работника сайта «Госуслуги»

18.09 / В Мьянме (Бирме) родился мальчик с двумя головами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика