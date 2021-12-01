Мнение: Войн больше не будет. Будет истребление

“Черное зеркало”, говорите? Война, как любимая игра людей заканчивается.

“Идентификация целей зависит лишь от программных настроек”.

“Влад Лобаев (https://t.me/lobaev_vlad) неприятно впечатлил своим новым роботом-стрелком. Точность значительно выше снайпера-человека, скорострельность – до трёх выстрелов в секунду, наведение – моментальное, полный поворот – две секунды. Уязвимость очень небольшая, мяса, костей у этого стрелка нет. Устанавливаешь на крышу в коробе от камеры наблюдения и в нужный момент запускаешь программу ликвидации. Атакующую группу перебьет точными выстрелами за несколько секунд. Идентификация целей зависит лишь от программных настроек. Ну еще можно предусмотреть стрельбу травматическими пулями. Чтоб не убивать сразу.

Пару таких комплексов в разы эффективнее взвода бойцов. Места для человека на войне будет оставаться все меньше. Теперь главный вопрос: давать ли машине право убийства человека? Передавать ли принятие решения програмному алгоритму? Этот вопрос в первую очередь морального плана и имеет принципиальное значение. С одной стороны снимает ответственность за убийство с человека, а с другой – ценность жизни рушится совсем.”