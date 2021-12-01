Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова

Апелляционный суд Киева разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова, это решение имеет формальный характер.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма (Украина не признает Крым российским – прим. ВЗГЛЯД)», — передает сообщение инстанции ТАСС.

Фамилия Аксенова в документе не указывается, приводится лишь первая буква.

Ранее офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Однако 4 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего прокурор подал жалобу. «По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», – говорится в сообщении суда.

Аксенов подозревается на Украине в совершении ряда уголовных преступлений, в частности «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».

Непосредственное задержание Аксенова невозможно, поскольку он находится в Крыму, таким образом, решение носит исключительно формальный характер.

Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.