 

Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова

01.12.2021, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Апелляционный суд Киева разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова, это решение имеет формальный характер.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма (Украина не признает Крым российским – прим. ВЗГЛЯД)», — передает сообщение инстанции ТАСС.

Фамилия Аксенова в документе не указывается, приводится лишь первая буква.

Ранее офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Однако 4 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего прокурор подал жалобу. «По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», – говорится в сообщении суда.

Аксенов подозревается на Украине в совершении ряда уголовных преступлений, в частности «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».

Непосредственное задержание Аксенова невозможно, поскольку он находится в Крыму, таким образом, решение носит исключительно формальный характер.

Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Глава ассамблеи НАТО: Надеюсь, Украина скоро будет на пороге членства в Альянсе

11.09 / В Техасе научились добывать литий из воды

16.11 / Министр культуры предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. Горького

17.08 / Google за день оштрафовали на 14 млн

31.03 / “Без слов”, “Шмали покурила?”. Тина Кароль помассировала голову мужчины у себя между ног

17.08 / Испанцев возмутили планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии

11.08 / Словакия выдворила трёх российских дипломатов в связи с «тяжким преступлением»

11.09 / США призвали стороны конфликта в Афганистане к компромиссу

29.05 / Испания отказалась от маневров США в Африке из-за Западной Сахары

03.04 / СНБО 2 апреля рассматривал вопрос вакцинации от коронавируса – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика