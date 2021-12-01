Rolling Stone: ФБР получает данные пользователей WhatsApp в реальном времени

Приложение WhatsApp позволяет американским спецслужбам получать данные о пользователях в режиме реального времени, пишут СМИ со ссылкой на документ ФБР. Известна спецслужбам вся информация и о пользователях устройств Apple.

Спецслужбы легко могут получить доступ к сервисам WhatsApp Facebook и iMessage от Apple в случае, если у ФБР есть разрешение суда, пишет Rolling Stone.

Документ датирован 7 января 2021 года, он представляет собой внутреннюю инструкцию ФБР о том, какие типы данных государственные и федеральные правоохранительные органы могут запрашивать у девяти крупнейших мессенджеров.

По данным ФБР, при наличии ордера на обыск, WhatsApp передаст по запросу контакты адресной книги целевого пользователя, а также других пользователей WhatsApp, в контактах которых есть интересующее спецслужбы лицо.

Передача этих данных может иметь серьезные последствия для людей, которые нужен действительно безопасный и анонимный обмен сообщениями. Это могут быть журналисты, работающие с конфиденциальным источником, или активисты, которые сталкиваются с угрозами и преследованием со стороны правительства, пишет издание.

Оно напоминает, что в 2017 и 2018 годах Buzzfeed News опубликовал серию материалов о бывшем руководителе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте, российском посольстве в США и других известных фигурах. Для всех этих материалов основанием стали конфиденциальные документы Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в качестве самостоятельного бюро входит в состав министерства финансов США. В начале 2020 года бывший старший советник FinCEN по имени Натали Эдвардс признала себя виновной в передаче документов неназванному репортеру. Позже она заявила, что была источником для материалов Buzzfeed. Он была приговорена к шести месяцам тюремного заключения. Согласно материалам дела, Эдвардс и репортер Buzzfeed обменялись сотнями сообщений в WhatsApp, который, по их мнению, был безопасным приложением для общения. Это сообщения в WhatsApp были использованы властями, чтобы получить доказательства против Эдвардс.

Рискуют и пользователи Apple. Как пишет Rolling Stone, хотя Apple описывает iCloud как зашифрованный сервис, в нем есть огромная лазейка. Apple владеет ключом шифрования, который может разблокировать пользовательские данные в iCloud, поэтому полицейские управления или федеральные агентства могут запросить этот ключ и получить доступ к определенным пользовательским данным.

«Apple зашифровала iCloud, но у них есть все ключи. И раз у них есть ключ, ФБР может попросить его», – сообщил Мэллори Кнодел из Центра демократии и технологий. «Конфиденциальность необходима для демократии. Легкость, с которой ФБР изучает наши онлайн-данные, извлекая интимные подробности нашей повседневной жизни, угрожает всем нам и прокладывает путь к авторитарному правлению», – сообщил Райан Шапиро, исполнительный директор Property of the People’s.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.