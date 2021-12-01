Fox News – в убийстве белых американские СМИ обвинили автомобиль, а не темнокожего расиста за рулём

Когда афроамериканец Даррел Брукс въехал на «паркетнике» в участников рождественского парада в городе Уокешо, штат Висконсин, ведущие СМИ в США заявили, что в трагедии виноват автомобиль, передаёт Fox News. При этом журналисты старательно обошли вниманием многочисленные записи Брукса в соцсетях, свидетельствующие о его ненависти к белым.

21 ноября Брукс переехал десятки людей, участвовавших в рождественском параде в Уокешо, штат Висконсин. На данный момент погибли шесть его жертв, включая восьмилетнего мальчика. Вот как выглядело это нападение.

КРИКИ: Нет! Боже мой!

Как же это произошло? Конечно, мы пока этого не знаем, суда ещё не было, у нас нет доступа к достаточному количеству фактов. Но мы знаем, что это произошло в контексте суда над Кайлом Риттенхаусом. Это дело не имело никакого отношения к расе, но больше года СМИ в нашей стране подавали его как некий референдум о расовых отношениях в Америке и о господстве белых. Они подавали его как чисто расовый вопрос. Возможно, что Даррел Брукс купился на эту пропаганду. Похоже, что ею пестрела вся его страница в Facebook.

Итак, возможно, что СМИ в ответе за эти убийства — потому что убедили этого человека и, конечно, многих других в стране, что дело Кайла Риттенхауса носило расовый характер. Другими словами, они приложили к этому руку. Так что, наверное, не стоит удивляться, что национальные СМИ совершенно не заинтересованы в том, чтобы объяснить, что же именно произошло в Уокешо. На MSNBC, например, рассказывали, что это нападение на самом деле было всего лишь несчастным случаем.

КЛИНТ УОТТС, аналитик MSNBC по вопросам национальной безопасности: Один момент меня беспокоит… На самом деле два момента, Стефани. Во-первых, идея заразительности… Связано ли это со вчерашним несчастным случаем и гибелью этих людей… Где-нибудь в мире другие люди могут подумывать о подобном нападении…

Ого, это был несчастный случай? CNN тем временем нашёл виновника. Это был не Даррел Брукс и не национальные СМИ, доведшие страну до помешательства на подозрениях и расизме, нет! Это был автомобиль! Цитирую: «Автомобиль проехал сквозь городской рождественский парад, убив шесть человек и ранив десятки других». Конец цитаты.

The Washington Post с этим согласилась. Цитирую: «Вот что нам на данный момент известно о последовательности событий, приведших к трагедии в Уокешо, причиной которой стал «паркетник». Конец цитаты.

Итак, какие «паркетники» наиболее опасны? Почему они до сих пор продаются? Сколько таких машин могут просто выехать с парковки и оказаться в гуще парада? The Washington Post не объяснила. Возможно, ответ знает Кэндес Оуэнс, ведущая программы Candace. Сейчас она с нами. Спасибо, что нашли для нас время, Кэндес. Итак, виновата машина. Почему они говорят нам это?

КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая Daily Wire: Они говорят нам это, потому что ситуация полностью противоречит их версии реальности. Факты в этом деле противоречат их версии реальности. Они так одержимы расой! И я всегда говорю, Такер, что левые могут состряпать историю про расизм там, где его нет в помине, но когда он у них под носом, они стремятся любой ценой избежать разговоров о нём. Особенно когда преступление совершено темнокожим против белого, что, конечно же, происходит в нашей стране чаще, учитывая тот факт, что афроамериканцы чаще всех остальных рас в Америке совершают убийства.

Интересно, что в двух, пожалуй, самых громких «расовых» делах за последние два года — в делах Джорджа Флойда и Кайла Риттенхауса — так и не всплыло ни одного доказательства, указывающего на расовый мотив. Так? Джордж Флойд… Дерек Шовин ничего не говорил про расу, не использовал расовых ругательств в отношении Джорджа Флойда во время того ареста. Неважно! Это стало самым громким «расовым» делом в Америке. Кайл Риттенхаус… В этом деле речь шла о трёх белых людях. Неважно! Они и к этому делу приплели расу.

А вот человек, который демонстративно говорил о белых во всех социальных сетях. Кстати, иногда и в смысле геноцида. Он репостил сообщения новостных организаций из Зимбабве — об исчезновении белых в стране в ближайшие пять лет. Как будто это было хорошо. Он говорил о том, как темнокожим надо восстать против темнокожих* с применением насилия. Многие его записи свидетельствовали о том, что этот человек ненавидел белых. Он был против белых, он был расистом и чёрным националистом. Именно поэтому СМИ не хотят говорить об этом деле.

И ещё они не хотят говорить об этом деле, Такер, потому что оно свидетельствует против их реформы уголовного правосудия. Так? Мы просто отпускаем этих преступников на свободу снова и снова! Этот человек должен был быть в тюрьме! Главным образом, потому что… Причин множество! Список его правонарушений насчитывает 50 страниц! Но в особенности потому, что неделей раньше он устроил ещё один «несчастный случай» с помощью того же автомобиля! Ещё один «несчастный случай»! С матерью его ребёнка.

Он был преступником, совершавшим насильственные преступления, и ему было позволено ходить по улицам, потому что левые и прогрессисты по-прежнему хотят, чтобы окружные прокуроры выпускали темнокожих преступников, чтобы тюрьмы хорошо смотрелись изнутри!



Итак, они в этом замешаны. Если изучать всё это честно, надо изучить и те вещи, которые они навязывают стране, и, может быть, признать, что это не работает. А они не хотят этого делать!

КЭНДЕС ОУЭНС: Они не хотят этого делать. Кроме того… Будем говорить начистоту, радикала из Даррела Брукса сделали идеи прогрессистов, идеи Black Lives Matter! Это видно по его записям в соцсетях! Он верит в рассказы о том, что полицейские охотятся на темнокожих мужчин и что нам надо восстать против белых и драться за своё место в этой стране. Этому он учится у политиков, у левых политиков, у левых СМИ, которые пичкают этими рассказами не только взрослых, но и детей в школьной системе. Так что да, его радикализовала левацкая пропаганда.



Дата выхода в эфир 29 ноября 2021 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).