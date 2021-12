Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной

“Соединенные Штаты призывают Россию к деэскалации напряжения на ее границах с Украиной. Первый шаг – это возврат к взаимному и содержательному диалогу”, – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в миссии, Альянс “всегда оставался открытым для диалога с Россией через cовет НАТО – Россия, чтобы избежать просчетов и неумышленной эскалации”.

“Однако за последние годы Россия активизировала злоумышленную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать их демократические институты, – указали в миссии США при Североатлантическом союзе. – Возвращение к обычным отношениям между НАТО и Россией невозможно до тех пор, пока не произойдут четкие, конструктивные изменения в поведении России”.

РФ должна “прекратить свои злоумышленные действия и угрозы демократиям союзников и партнеров НАТО”, резюмировали в миссии США при НАТО.

The United States calls on Russia to de-escalate tensions on its borders with Ukraine. The first step is a return to reciprocal and meaningful dialogue. pic.twitter.com/9drwUMHIB0

— US Mission to NATO (@USNATO) November 30, 2021

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

—