 

Мнение: Психологика событий. №11. Поговорим о гомосексуализме

01.12.2021, 3:42, Разное
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В рамках нашего изучения “новой нормальности” решил было поговорить о последнем интересном скандале с так называемым “доктором Курпатовым” (там действительно много поучительного) – но понял, что для начала нам надо разобраться с самим понятием “гомосексуализм” в современном мире. И заодно обсудим, что такое “вокеизм”, и перед кем уже начали склонять головы современные государства, включая и путинское.

Источник: Размышления вольного социолога



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