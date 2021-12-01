Мнение: Психологика событий. №11. Поговорим о гомосексуализме

В рамках нашего изучения “новой нормальности” решил было поговорить о последнем интересном скандале с так называемым “доктором Курпатовым” (там действительно много поучительного) – но понял, что для начала нам надо разобраться с самим понятием “гомосексуализм” в современном мире. И заодно обсудим, что такое “вокеизм”, и перед кем уже начали склонять головы современные государства, включая и путинское.